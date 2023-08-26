В Госдуме призвали заморозить западные активы в пользу России

Депутат Делягин призвал заморозить западные активы в пользу России

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин призвал заморозить западные активы в пользу России после заявления США об оплате причиненного Украине ущерба. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат рассказал, что разговоры об ответной мере на действия Запада идут на протяжении полутора лет.

«Но это мешает политике: "здесь воюем, здесь и торгуем". Люди, которые служат в российском государстве, а считают себя частью иных государств, блокируют эти попытки (ввести ответные меры — прим. "Ленты.ру") всеми силами. У нас до сих пор не провели деофшоризацию и не запретили вывод капитала из страны», — заявил Делягин.

По словам депутата, в России остается значительное количество компаний, которые официально заявляют, что прибыль от продаж они направляют на финансирование Украины.

«Причем понятно, что это финансирование не гуманитарных программ. И только в отношении одного единственного Mars областная прокуратура проводит проверку. А огромное количество предприятий принадлежат просто бизнесменам, которые заявляют, что поддерживают Украину и совершенно этого не скрывают», — отметил он.

Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что российские активы на Западе останутся заморожены до тех пор, пока Россия «не оплатит причиненный Украине ущерб».

23 августа стало известно, что в России разработали механизм по возвращению замороженных за рубежом активов. Указ о разблокировке иностранных активов для обмена на российские совместно подготовили правительство и Центробанк.