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16:44, 27 августа 2023Спорт

Александр Емельяненко опубликовал фото из реабилитационного центра

Боец Александр Емельяненко опубликовал фото из реабилитационного центра

Фото: @alexemelyanenko

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в своем Telegram опубликовал фотографию из реабилитационного центра «Иман», находящегося в Республике Ингушетия.

«Сделал выводы из прошлого, думаю о будущем», — написал спортсмен. В июле Емельяненко рассказал, что решил обратиться за помощью в реабилитационный центр, потому что понял, что не справляется с восстановлением.

18 июня боец ММА Джефф Монсон заявил о проблемах со здоровьем у Емельяненко после предыдущего боя. Спортсмен победил блогера Евгения Ершова на турнире в Москве на 20-й секунде второго раунда.

В ММА 41-летний Емельяненко одержал 28 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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    Алексей Гусев
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