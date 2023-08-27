Боец Александр Емельяненко опубликовал фото из реабилитационного центра

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в своем Telegram опубликовал фотографию из реабилитационного центра «Иман», находящегося в Республике Ингушетия.

«Сделал выводы из прошлого, думаю о будущем», — написал спортсмен. В июле Емельяненко рассказал, что решил обратиться за помощью в реабилитационный центр, потому что понял, что не справляется с восстановлением.

18 июня боец ММА Джефф Монсон заявил о проблемах со здоровьем у Емельяненко после предыдущего боя. Спортсмен победил блогера Евгения Ершова на турнире в Москве на 20-й секунде второго раунда.

В ММА 41-летний Емельяненко одержал 28 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.