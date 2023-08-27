Apple будет продавать мощную зарядку для iPhone 15 Pro отдельно

Appleinsider: кабель быстрой зарядки для iPhone 15 будут продавать отдельно

Компания Apple решила не комплектовать новые премиальные флагманы кабелями с поддержкой быстрой зарядки. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты медиа сослались на отчет известного инсайдера по ником KosutamiSan. По словам автора, Apple будет предлагать приобретать провода USB 4 Gen 2 с поддержкой зарядки 150 ватт владельцам iPhone 15 Pro и 15 Pro Max отдельно. Специалист отметил, что только этот кабель будет обеспечивать максимально быструю зарядку.

При этом, судя по всему, в комплекте всех смартфонов серии iPhone 15 останется стандартный провод для зарядки. В 2020 году Apple убрала из коробки с iPhone адаптер питания и наушники и предлагает покупать их дополнительно.

«Apple хочет, чтобы клиенты, которым важна скорость зарядки или передачи данных, платили за кабель премиум-класса», — прокомментировали сообщение журналисты. Ожидается, что новые смартфоны американского бренда будут представлены 13 сентября. Согласно отчетам многочисленных инсайдеров, устройство следующего поколения получат зарядный порт USB-C вместо Lightning.

Ранее источники издания DigiTimes рассказали, что минимальная стоимость новых премиальных флагманов Apple составит 1099 долларов. Стоимость базовых девайсов линейки — iPhone 15 и 15 Plus — останется без изменений по сравнению с iPhone 14 и 14 Plus.