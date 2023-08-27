Лавров сравнил работу российских и западных политиков

Лавров заявил, что западные политики работают языком, а российские — головой

Западные политики и журналисты работают языком, в то время как их российские коллеги — головой. Такое сравнение привел министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках программы «Москва. Кремль. Путин». Отрывок интервью главы МИД доступен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Они работают языком, а мы головой и конкретными делами», — отметил министр.

Таким образом он прокомментировал позицию журналистов и политиков Запада, которые снисходительно относились к БРИКС.

Ранее в августе замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) обгоняют государства «Большой семерки» G7 (Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) по доле в мировом ВВП. Он отметил, что с присоединением новых стран БРИКС окрепнет.