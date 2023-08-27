Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:25, 27 августа 2023Мир

Лавров сравнил работу российских и западных политиков

Лавров заявил, что западные политики работают языком, а российские — головой

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Западные политики и журналисты работают языком, в то время как их российские коллеги — головой. Такое сравнение привел министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках программы «Москва. Кремль. Путин». Отрывок интервью главы МИД доступен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Они работают языком, а мы головой и конкретными делами», — отметил министр.

Таким образом он прокомментировал позицию журналистов и политиков Запада, которые снисходительно относились к БРИКС.

Ранее в августе замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) обгоняют государства «Большой семерки» G7 (Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) по доле в мировом ВВП. Он отметил, что с присоединением новых стран БРИКС окрепнет.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше сравнили украинские и российские танки

    Никита Михалков высказался об ушедшем Глебе Панфилове

    Бритни Спирс заметили с загадочным мужчиной

    Стало известно о состоянии пострадавших в Белгородской области при обстреле ВСУ

    Группа The Killers оказалась разочарована реакцией зала на российского фаната

    Уборщик на борту самолета Пригожина вызвал подозрения

    Массовая драка с участием 20 человек произошла в Подмосковье

    В Париже запретят аренду электросамокатов

    Стало известно об использовании Киевом солдат в качестве приманки под Купянском

    Неизвестный поджег релейный шкаф и задержал два российских поезда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости