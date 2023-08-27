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12:01, 27 августа 2023Мир

Захарова высмеяла присланную ей из отеля в Швейцарии анкету

Дипломат Захарова высмеяла присланную ей из отеля в швейцарской Лозанне анкету
СюжетСанкции против России:

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла анкету, присланную ей из отеля в швейцарской Лозанне. Свой комментарий она разместила в Telegram-канале.

Дипломат пояснила, что заполнение анкеты необходимо для получения услуги массажа на территории отеля. Захарова призналась, что в графе «пол» ее удивили предлагаемые варианты.

«Мне понравились опции "наполовину мужчина" и "наполовину женщина". Кентавр и русалка, что ли?» — шутливо отметила представитель российского МИД.

24 августа Захарова отреагировала на санкции США против детского лагеря «Артек» в России.

Дипломат обратила внимание, что в «Артеке» сохранились «чистые представления» о детстве и детях. Этот факт не может понравиться «пропагандистам моральных уродств», отметила она.

Захарова, комментируя санкции США, подчеркнула, что в российском лагере «созданы условия для здорового отдыха и развития детей».

До этого выяснилось, что американский Минфин ввел санкции против 11 граждан Российской Федерации, а также детского центра «Артек».

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    Анна Щербакова
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