Захарова высмеяла присланную ей из отеля в Швейцарии анкету

Дипломат Захарова высмеяла присланную ей из отеля в швейцарской Лозанне анкету

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла анкету, присланную ей из отеля в швейцарской Лозанне. Свой комментарий она разместила в Telegram-канале.

Дипломат пояснила, что заполнение анкеты необходимо для получения услуги массажа на территории отеля. Захарова призналась, что в графе «пол» ее удивили предлагаемые варианты.

«Мне понравились опции "наполовину мужчина" и "наполовину женщина". Кентавр и русалка, что ли?» — шутливо отметила представитель российского МИД.

24 августа Захарова отреагировала на санкции США против детского лагеря «Артек» в России.

Дипломат обратила внимание, что в «Артеке» сохранились «чистые представления» о детстве и детях. Этот факт не может понравиться «пропагандистам моральных уродств», отметила она.

Захарова, комментируя санкции США, подчеркнула, что в российском лагере «созданы условия для здорового отдыха и развития детей».

До этого выяснилось, что американский Минфин ввел санкции против 11 граждан Российской Федерации, а также детского центра «Артек».