Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:12, 28 августа 2023Силовые структуры

В Москве заочно арестовали судей из Литвы из-за приговоров россиянам в 1991 году

В Москве заочно арестовали литовских судей за приговоры россиянам в 1991 году

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Басманный суд города Москвы заочно арестовал трех судей из Литвы, вынесших приговоры более чем 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным пресс-службы, в отношении судей Айноры Мацявичене, Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решение начнет действовать с момента задержания судей на территории Российской Федерации либо с даты их экстрадиции.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) заочно обвинил трех судей из Литвы по части 2 статьи 305 («Вынесение заведомо неправосудного приговора к лишению свободы граждан России») УК РФ и принял все меры по объявлению их в международный розыск.

Материалы по теме:
Россиянин отсидел 20 лет за преступления знаменитого маньяка 2000-х. Почему только сейчас в его деле заподозрили ошибку?
Россиянин отсидел 20 лет за преступления знаменитого маньяка 2000-х.Почему только сейчас в его деле заподозрили ошибку?
21 июля 2023
«Я был в аду» Россиянин отсидел 13 лет за чужое преступление. Как спустя полвека он сумел доказать свою невиновность?
«Я был в аду»Россиянин отсидел 13 лет за чужое преступление. Как спустя полвека он сумел доказать свою невиновность?
7 августа 2023
«Мы дошли до ручки, у нас все развалилось» СССР перед распадом накрыла волна катастроф. Почему они происходили?
«Мы дошли до ручки, у нас все развалилось»СССР перед распадом накрыла волна катастроф. Почему они происходили?
16 августа 2023

По данным СКР, в марте 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Мацявичене, а также судей Пакальните-Тамошюнайте и Шумскаса вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 граждан РФ по делу о беспорядках в Вильнюсе в 1991 году.

Беспорядки в Вильнюсе начались в январе 1991 года — спустя десять месяцев после объявления независимости Литвы. В ночь на 13 января советские десантники и спецназ попытались захватить местную телевизионную башню, в ходе чего пострадали более 800 человек, 15 из которых не смогли спасти. Литовские власти считают, что человеческие потери произошли по вине руководства СССР, которое задействовало своих солдат и организовало беспорядки ради возврата республики в состав советского государства.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Венгрии призвала Зеленского начать мирные переговоры

    Россиянам подсказали способ продлить срок хранения собранного урожая

    Генконсульство РФ прокомментировало пропажу многодетной россиянки в Египте

    Россиянам назвали самую безвкусную верхнюю одежду

    Ограбленная и избитая россиянка попросила прохожих не вызывать полицию

    Собянин рассказал о преображении прудов в московском районе

    В Москве заочно арестовали судей из Литвы из-за приговоров россиянам в 1991 году

    Бывшая администратор отеля объявила себя марокканской принцессой и пошла в суд

    Тренер «Динамо» рассказал о преимуществе пива перед газировкой для футболистов

    Встроенный в Windows 11 архиватор раскритиковали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости