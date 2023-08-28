В Москве заочно арестовали судей из Литвы из-за приговоров россиянам в 1991 году

В Москве заочно арестовали литовских судей за приговоры россиянам в 1991 году

Басманный суд города Москвы заочно арестовал трех судей из Литвы, вынесших приговоры более чем 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным пресс-службы, в отношении судей Айноры Мацявичене, Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решение начнет действовать с момента задержания судей на территории Российской Федерации либо с даты их экстрадиции.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) заочно обвинил трех судей из Литвы по части 2 статьи 305 («Вынесение заведомо неправосудного приговора к лишению свободы граждан России») УК РФ и принял все меры по объявлению их в международный розыск.

По данным СКР, в марте 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Мацявичене, а также судей Пакальните-Тамошюнайте и Шумскаса вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 граждан РФ по делу о беспорядках в Вильнюсе в 1991 году.

Беспорядки в Вильнюсе начались в январе 1991 года — спустя десять месяцев после объявления независимости Литвы. В ночь на 13 января советские десантники и спецназ попытались захватить местную телевизионную башню, в ходе чего пострадали более 800 человек, 15 из которых не смогли спасти. Литовские власти считают, что человеческие потери произошли по вине руководства СССР, которое задействовало своих солдат и организовало беспорядки ради возврата республики в состав советского государства.