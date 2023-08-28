Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста РПЛ
Артем Дзюба назвал Наира Тикнизяна самым «отмороженным» футболистом РПЛ
Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Sport24.
Дзюба счел таковым одноклубника Наира Тикнизяна. «Тика забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле», — заявил он.
В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел за «Локомотив» восемь матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. Защитник выступает за железнодорожников с августа 2021 года.
В марте 2023 года Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении. Он объяснил, что на него повлияло отстранение российских команд от международных турниров.