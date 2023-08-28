Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Завтра
19:00 (Мск)
Аттила Балаж
US Open (м)
Аслан Карацев
Сегодня
23:35 (Мск)
Иржи Легечка
US Open (м)
Бернарда Пера
2:0
Завершен
Вероника Кудерметова
US Open (ж)
Дарья Касаткина
Завтра
21:30 (Мск)
Алисия Паркс
US Open (ж)
Людмила Самсонова
Завтра
18:00 (Мск)
Клэр Лю
US Open (ж)
Оливия Гадеки
Завтра
01:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
21:28, 28 августа 2023Спорт

Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста РПЛ

Артем Дзюба назвал Наира Тикнизяна самым «отмороженным» футболистом РПЛ
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян. Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

Дзюба счел таковым одноклубника Наира Тикнизяна. «Тика забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле», — заявил он.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел за «Локомотив» восемь матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. Защитник выступает за железнодорожников с августа 2021 года.

В марте 2023 года Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении. Он объяснил, что на него повлияло отстранение российских команд от международных турниров.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки беспилотника по России

    Киллеров из банды «Северские» будут судить в Подмосковье

    Адель упала от боли за кулисами собственного концерта

    Власти Ливана выдали ордера на арест двух обвиняемых в шпионаже россиян

    В офисе Зеленского рассказали о согласовании ударов по Крыму с Западом

    Турция заявила об отсутствии холода в отношениях с РФ после визита Зеленского

    В Белоруссии заявили о задержании польского агента

    В США призвали союзников помочь Украине в проведении выборов

    Минфин Украины оценил объемы госдолга страны

    Ревнивый мужчина похитил любовника жены и сфотографировал в унизительной позе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости