Nature Astronomy: впервые темное пятно на Нептуне наблюдали с Земли

Астрономы впервые наблюдали большое темное пятно на Нептуне, используя наземные инструменты. Эти атмосферные особенности до сих пор представляют загадку для ученых, однако результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, дают новые данные относительно их природы и происхождения.

Большие пятна являются обычным явлением в атмосфере планет-гигантов, самым известным из которых является Большое красное пятно Юпитера, которое существует уже несколько столетий. На Нептуне темное пятно было впервые обнаружено космическим кораблем НАСА «Вояджер-2» в 1989 году, а затем исчезло несколько лет спустя.

Наблюдения были проведены с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope). Ученым удалось разделить отраженный солнечный свет от темного пятна Нептуна и остальной части атмосферы на составляющие длины волн и получить трехмерный спектр. Поскольку различные длины волн проникают на разную глубину в атмосферу, это позволило астрономам лучше определить высоту слоя, в котором находится темное пятно.

Оказалось, что темные пятна, вероятно, являются результатом затемнения коротких волн (меньше 700 нанометров) в глубоком сероводородном слое, который располагается ниже видимого слоя дымки. Кроме того, был обнаружен редкий тип глубоких ярких облаков, который ранее не был идентифицирован. Они появились рядом с темным пятном и находились на том же уровне. Вероятно, оба пятна связаны с одной и той же атмосферной циркуляцией, что их порождает.