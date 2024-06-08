В Германии заявили о напряженной ситуации перед чемпионатом Европы по футболу

Власти Германии заявили о напряженной ситуации перед чемпионатом Европы-2024

Правоохранительные органы Германии заявили о напряженной ситуации перед чемпионатом Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает n-tv.

По информации источника, власти опасаются кибератак на фоне СВО на Украине, сборная которой принимает участие в турнире. Кроме того, в Германии боятся атаки дронов, из-за чего усилили меры безопасности на стадионах. Кроме того, может возникнуть угроза исламистских нападений на один из 51 матчей или один из крупных фан-фестивалей.

Ранее суперкомпьютер статистической компании Opta назвал фаворитов чемпионата Европы. По оценке суперкомпьютера, победителем турнира должна стать сборная Англии.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).