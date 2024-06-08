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11:46, 8 июня 2024Спорт

В Германии заявили о напряженной ситуации перед чемпионатом Европы по футболу

Власти Германии заявили о напряженной ситуации перед чемпионатом Европы-2024
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Michael Probst / Reuters

Правоохранительные органы Германии заявили о напряженной ситуации перед чемпионатом Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает n-tv.

По информации источника, власти опасаются кибератак на фоне СВО на Украине, сборная которой принимает участие в турнире. Кроме того, в Германии боятся атаки дронов, из-за чего усилили меры безопасности на стадионах. Кроме того, может возникнуть угроза исламистских нападений на один из 51 матчей или один из крупных фан-фестивалей.

Ранее суперкомпьютер статистической компании Opta назвал фаворитов чемпионата Европы. По оценке суперкомпьютера, победителем турнира должна стать сборная Англии.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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      Анастасия Борисова
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