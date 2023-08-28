56-летняя Рената Литвинова показала фигуру в бикини

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова показала новое фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На опубликованном фото 56-летняя знаменитость предстала в отражении зеркала в черном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой. При этом она продемонстрировала стройную фигуру и плоский живот. Свой образ звезда дополнила солнцезащитными очками, а волосы собрала наверх.

«Мой "редкий жанр" — подойди к зеркалу и оцени свое отражение, еще не выпив. Кто ты и как тебе та, что вглядывается в тебя?» — подписала она публикацию, которая набрала 2,4 тысячи лайков.

Пользователи сети оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Рената, вы просто ослепительная», «Рената, потрясающе выглядите. В чем ваш секрет?», «Вы замечательны», «Богиня», — восхитились они.

Ранее в августе Рената Литвинова показала лицо без макияжа на фото. 56-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она была запечатлена в черном купальнике, оформленном принтом «горох» и глубоким декольте. При этом она держала в руке тюбик с кремом.