Фитнес-тренер посоветовала упражнения для улучшения координации

Фитнес-тренер Светлана Бутова предложила жонглировать для улучшения координации

Фитнес-тренер Светлана Бутова посоветовала упражнения для улучшения координации. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист рекомендовала выполнять боковую планку, которая является силовым упражнением. Она предложила делать как высокий, так и низкий вариант планки. Бутова также посоветовала делать баланс с вытяжением в положении на четвереньках. Для этого нужно одновременно поднимать противоположные руку и ногу и тянуться ими вперед и назад соответственно.

Кроме того, Бутова назвала полезным жонглирование. Она рекомендовала начать с одного мяча, постепенно увеличивая их количество. Также тренер предложила делать прыжки на скакалке крестом.

Специалист отметила, что от способности координировать свои действия зависит как безопасность в быту, так и возможность выполнять более сложные задачи, например, управлять двухколесным транспортным средством. Она добавила, что сначала упражнения могут даваться тяжело, однако этот навык можно натренировать.

Ранее профессор физиологии упражнений из Обернского университета Мишель Олсон дала советы по быстрому восстановлению после тренировок. Расслабить мышцы и избежать болей на следующий день, по словам специалиста, помогут стретчинг и теплая ванна.