«Российская газета»: бизнес испугался закрытия пунктов приема вторсырья в России

Пункты приема вторсырья рискуют прекратить работу в России в случае, если права на бытовой мусор будут полностью переданы региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). О том, что бизнес испугался возможного закрытия таких пунктов в стране, со ссылкой на документ экологической ассоциации «РазДельный Сбор» пишет «Российская газета».

В Государственную Думу был внесен законопроект, дающий регоператорам право собственности на бытовые отходы, в том числе на вторичные ресурсы, которые собираются на специальных площадках накопления. В «РазДельном Сборе» выступают против инициативы из-за ущемления за счет нее прав бизнеса в области обращения с ТКО и вторресурсами, переработчиков и заготовителей.

По словам председателя правления ассоциации Татьяны Нагорской, у граждан будет возможность сдавать свои отсортированные отходы, однако документ даст больше шансов регоператорам для монополии. Она пояснила, что с принятием законопроекта субъекты расширенной ответственности производителя, которые должны по закону утилизировать произведенную продукцию, будут не только собирать упаковку, но и изначально будто владеть ей. «У регоператора и так исключительные права на контейнерной площадке, из-за чего у нас не развивается раздельное накопление», — добавила Нагорская.

Председатель правления «РазДельного Сбора» также отметила, что у производителей нет возможности организовать раздельный сбор отходов на мусорной площадке, хотя людям удобнее относить накопленное в одно место. Кроме того, она указала на то, что в обычных баках отходы перемешиваются друг с другом, в результате чего часть мусора становится невозможно переработать. «Если вы несете крышечки не на мусорную площадку, то регоператор сейчас на них не позарится. Но мы понимаем, что в будущем, если этот закон будет принят, аппетиты будут расти. В итоге они монополизируют все, и бизнес не станет с этим связываться, а без этого не выдержат и общественные организации», — убеждена Нагорская.

Напротив, в ассоциации регоператоров не думают, что изменения в законодательстве приведут к закрытию пунктов вторсырья в стране, так что граждане и дальше смогут отдельно сдавать отсортированный мусор. Исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова посоветовала бизнесу привлекать больше людей для того, чтобы к ним приносили вторсырье, вместо установки дополнительных баков на мусорных площадках. Она добавила, что заготовители нуждаются в поддержке — например, их можно признать социальным бизнесом и компенсировать расходы на покупку оборудования, а также продвижение и рекламу.

В августе стало известно, что в России захотели ужесточить контроль за утилизацией мусора.