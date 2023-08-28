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08:23, 28 августа 2023Мир

Турция и ООН запланировали переговоры по зерновой сделке с Россией

Турция и ООН готовятся к трехсторонним переговорам по зерновой сделке с Россией

Фото: PxHere

Турция и ООН готовятся к трехсторонним переговорам по зерновой сделке с технической делегацией России в Стамбуле, в их планах сделать конкретные предложения по возобновлению сотрудничества. Об этом рассказал близкий к переговорному процессу источник, сообщили РИА Новости.

«Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается», — сказал источник.

В июле Россия вышла из зерновой сделки, уведомив об этом Турцию, ООН и Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

В конце августа глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что РФ необходимо вернуть в зерновую сделку, чтобы обезопасить портовую инфраструктуру, имеющую ключевую важность для поставок. Предполагаемые переговоры президентов России и Турции, как надеются стороны, проявят ясность по будущему зерновой сделки.

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    Александра Синицына
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