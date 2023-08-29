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07:15, 29 августа 2023Спорт

Туктамышева рассказала об обращении Мишина к шаманам

Фигуристка Туктамышева заявила, что тренер Мишин обращался к шаманам в Мексике
Елизавета Туктамышева и Алексей Мишин

Елизавета Туктамышева и Алексей Мишин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о забавной истории, произошедшей в Мексике с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным. Ее слова приводит Sport24.

Туктамышева заявила, что во время прогулки Мишин обращался к шаманам. «У них есть местные шаманы, которые очищают ауру и душу. Было интересно наблюдать, что там делают с Алексеем Николаевичем, и какими приборами», — поделилась она.

Мишин — заслуженный тренер России и СССР. В 2021 году он был удостоен премии Международного союза конькобежцев (ISU) «За достижения в жизни» в рамках второй церемонии ISU Skating Awards. Его воспитанница Туктамышева — чемпионка мира и Европы.

Ранее российский олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о помощи шамана при подготовке к Спартакиаде-2022 в Казани. «Пошел в баню к какому‑то шаману. Он сказал, что главное не держать ничего в себе. В итоге выступил», — отметил он.

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    Дарья Коршунова
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