Навка отреагировала на новость о нахождении фигуристки Горбачевой

Навка назвала счастьем, что ситуация с Горбачевой закончилась благополучно

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на новость о нахождении фигуристки Алины Горбачевой. Она прокомментировала ситуацию «Спорт-Экспрессу».

«Слава богу! Мы все рады! Это огромное счастье! Хорошо, что все закончилось благополучно. Вся страна переживала, особенно мир фигурного катания, все мы. Родители выдохнули, тренер выдохнул», — заявила она и назвала это облегчением на душе.

16-летняя фигуристка была найдена вечером 29 августа. Ее обнаружили в кинотеатре одного из торговых центров в Москве. Отмечалось, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, она была доставлена в Следственный комитет для проведения следственных действий.

Вечером 28 августа Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с тренером Софьей Федченко, у которой она жила.