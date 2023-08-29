Овечкин назвал финансовое условие для участия в поединке поп-ММА

Овечкин заявил, что принял бы участие в бою поп-ММА за пять миллионов долларов

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о возможности принять участие в поединке поп-ММА. Его слова доступны на YouTube-канале Gazgolder.

«За пять миллионов долларов вышел бы прямо сейчас», — такое финансовое условие назвал Овечкин. Он предположил, что подготовка к потенциальному поединку была бы тяжелой.

25 июня 2022 года Овечкин дебютировал за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте игры. После этого воспитанник московского хоккейного «Динамо» был заменен.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.