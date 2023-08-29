Названа доля пострадавших от ослабления рубля компаний

«Актион Управление»: 81% компаний в РФ пострадали от ослабления рубля

От ослабления национальной валюты пострадал 81 процент опрошенных сервисом «Актион Управление» российских компаний. Ситуация затронула преимущественно малый бизнес, пишет Forbes со ссылкой на соответствующее исследование.

Причем 44 процента организаций отметили, что падение курса нанесло их бизнесу серьезный ущерб. Незначительно пострадали 37,1 процента компаний, и, наоборот, выгоду от ситуации на валютном рынке удалось получить 3,4 процента фирм.

Основной проблемой, последовавшей за девальвацией рубля, респонденты назвали рост закупочной стоимости сырья и товаров — так ответили 67,4 процента представителей компаний. Кроме того, увеличились затраты на логистику, и компаниям пришлось менять поставщиков. Вместе с этим спрос среди покупателей упал, а рентабельность бизнеса снизилась, вследствие чего некоторые компании начали работать в убыток.

В то же время представители бизнеса не видят позитивного развития событий. Каждый третий считает, что финансовые показатели компании до конца года рухнут на 10-30 процентов, каждый десятый — на 30-50 процентов, каждый пятый — на 5–10 процентов. Не видят дальнейших рисков около 18 процентов организаций.

В опросе участвовало 475 представителей компаний из сфер розничной и оптовой торговли, услуг, производства, строительства, транспорта, общественного питания и IT-сектора. Исследование проходило с 19 по 28 августа.

С начала года российская валюта потеряла в цене почти 33 процента — в конце декабря рубль составлял примерно 72 рубля за доллар, сейчас американская валюта торгуется на уровне 95,5 рубля. Урегулировать ситуацию попытался Центробанк, резко повысив ключевую ставку, однако действия не оказали серьезного эффекта на рубль. В свою очередь на бизнесе ужесточение денежно-кредитной политики скажется негативно, уверены предприниматели.