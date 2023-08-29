Мужская сборная России по волейболу обыграла Белоруссию в товарищеском матче

Мужская сборная России по волейболу победила национальную команду Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Товарищеский матч в Москве завершился со счетом 3-0 (25:8, 25:21, 25:12).

Также сообщается, что 30 августа между командами состоится еще одна игра, в ретроформате «РСФСР против БССР».

Мужская и женская сборные России по волейболу пропустят квалификационные соревнования Олимпийских игр 2024 года в Париже. Отборочный турнир пройдет с 30 сентября по 8 октября 2023 года. К нему будут допущены команды, занимающие 1-26 место в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB), кроме сборных Франции и России.