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22:17, 29 августа 2023Спорт

Мужская сборная России по волейболу обыграла Белоруссию

Мужская сборная России по волейболу обыграла Белоруссию в товарищеском матче

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Мужская сборная России по волейболу победила национальную команду Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Товарищеский матч в Москве завершился со счетом 3-0 (25:8, 25:21, 25:12).

Также сообщается, что 30 августа между командами состоится еще одна игра, в ретроформате «РСФСР против БССР».

Мужская и женская сборные России по волейболу пропустят квалификационные соревнования Олимпийских игр 2024 года в Париже. Отборочный турнир пройдет с 30 сентября по 8 октября 2023 года. К нему будут допущены команды, занимающие 1-26 место в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB), кроме сборных Франции и России.

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    Марина Совина
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