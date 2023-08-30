В Нигере заявили об аннулировании соглашений по безопасности с Францией

Al Hadath: мятежники в Нигере разорвали все соглашения о безопасности с Францией

Захватившие власть в Нигере мятежники заявили об аннулировании всех соглашений по безопасности с Францией. Об этом сообщает арабский телеканал Al Hadath.

«Сегодня, в среду, военная хунта в Нигере отменила все соглашения о безопасности и военном присутствии с Францией, а также комендантский час, введенный в стране с 27 июля», — говорится в сообщении.

По данным корреспондента телеканала, в окрестностях французского посольства в Ниамее наблюдается «интенсивное развертывание сил безопасности и затишье», после того как Париж объявил о своем намерении не высылать своего посла Сильвена Итте, несмотря на истечение времени, предоставленного мятежниками на выполнение предписания покинуть страну.

Ранее у военной базы в Ниамее прошла демонстрация против французских сил в регионе. Сторонники мятежников призвали оставить посольство Франции без воды и электричества.

В ночь на 27 июля мятежные военные в Нигере объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины». Представители Сообщества стран Западной Африки еще 4 августа признали, что готовят интервенцию в Нигер, однако пока не начали никакой операции.