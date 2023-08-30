Раскрыты способы предотвратить выцветание джинсов при стирке

Эксперт по уборке и супервайзер компании Fantastic Service Петя Холевич раскрыл простые способы предотвратить выцветание джинсов при стирке. Его комментарий публикует издание Express.co.uk.

В первую очередь эксперт посоветовал выворачивать изделия наизнанку, а также использовать деликатные режимы очищения исключительно с холодной водой. Помимо этого, Холевич порекомендовал добавлять мягкие моющие средства.

«Избегайте использования агрессивных стиральных порошков, содержащих отбеливатель, или другие сильные химикаты. Вместо этого выберите мягкий, специально разработанный для темной или цветной одежды. Такие средства созданы для бережного обращения с тканью и помогают сохранить ее цвет», — пояснил он.

Кроме того, по словам специалиста, джинсы разных оттенков стоит сортировать и стирать отдельно. При этом во время процесса в стиральной машине должно оставаться свободное место, чтобы избежать чрезмерного трения и повреждения материала.

В заключение Холевич призвал отказаться от кондиционера для белья, поскольку, несмотря на приятный запах, он может оставить следы на ткани. «Взамен лучше добавить белый уксус и пищевую соду», — добавил он.

Ранее блогерша назвала действенный способ вернуть чистоту подушкам. По словам инфлюэнсерши, чтобы избавить данные постельные принадлежности от загрязнений, следует использовать гель для стирки вместо порошка и уксус взамен кондиционера для белья.

