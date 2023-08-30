На Камчатке впервые пройдет посвященный кречетам фестиваль

В Петропавловске-Камчатском 9 сентября в рамках Дня Сокола пройдет фестиваль, посвященный сохранению уникального камчатского сокола — кречета. Об этом сообщается на официальном сайте Камчатского края.

Мероприятие состоится на территории этнодеревни. Так, в выставочном шатре «Дом сокола» будет размещена информация о популяризации краснокнижных птиц Камчатки, их защите и сохранении. Кроме того, там будут транслироваться видеосюжеты о соколином центре «Камчатка» и его обитателях.

На территории этнодеревни также расположат фотозону с аниматорами в старорусских исторических костюмах, организуют выставку-продажу изделий камчатских мастеров декоративно-прикладного искусства, проведут мастер-классы по изготовлению тематических сувениров, плэнерную живопись с натуры сокола, и познакомят гостей с литературой и научными статьями о хищных птицах Камчатки.

В рамках Дня Сокола также пройдут выступления вокально-хореографического ансамбля, фестиваль Русско-казачьей песни, музыкальный молодежный фестиваль современной этнической культуры Перо, и программа с играми для детей.

Ранее сообщалось, что в Тигильском районе на севере Камчатки рыбаки спасли семью из пяти белух, выброшенных на берег. Они несколько часов поливали их водой, пока не начался прилив, и пока белухи не смогли сдвинуться с мели. Мужчинам вручат благодарственные письма.