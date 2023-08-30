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12:55, 30 августа 2023Силовые структуры

Бывшего чиновника Минкульта осудили на 8,5 года за мошенничество

Экс-чиновника Минкульта Мазо осудили на 8,5 года за хищение 900 миллионов рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к 8,5 года колонии бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо за крупное мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Мазо признан виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, его оштрафовали на 600 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2015 году Мазо вместе с экс-замглавы Минкульта Григорием Пирумовым создали преступное сообщество с целью хищения бюджетных средств. Они заключили госконтракт на реконструкцию Эрмитажа с подконтрольной компанией, благодаря чему было похищено 900 миллионов рублей, из которых 800 миллионов рублей легализовали.

25 марта 2022 года экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта экстрадировали из Австрии и поместили в СИЗО в России. До этого с 2018 года ему удавалось скрываться от следствия.

Также 6 июля 2022 года Пирумова осудили на 8,5 года по этому делу. Тогда же четверо его сообщников были приговорены к срокам от восьми лет колонии строгого режима до шести лет условно.

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    Екатерина Власова
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