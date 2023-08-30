Стилистка назвала подходящие не всем россиянкам тренды

Стилистка Лена Червова: туфли с бантом и балетки подходят не всем россиянкам

Стилистка Лена Червова назвала тренды, которые подходят не всем россиянкам. Соотвествующий комментарий поступил распоряжение «Лены.ру» в среду, 30 августа.

В первую очередь специалистка обратила внимание на туфли с бантом и балетки. Вторая обувь не подходит обладательницам пышных форм, считает эксперт. По ее мнению, балетки визуально делает полную девушку ниже, подчеркивая тем самым недостатки фигуры.

Кроме того, эксперт призвала с осторожностью выбирать галстуки и рваные свитеры. В первом случае данное изделие лишает образ элегантности. Что касается свитеров, то их стоить носить, когда в образе присутствуют вещи с актуальными силуэтами.

Чернова также выделила брюки с низкой посадкой. «Такой тренд не подойдет тем, у кого есть живот или широкие бедра, и тем, кто хочет скорректировать свою фигуру», — заключила собеседница издания.

Ранее стилистка Ольга Денега перечислила россиянкам подходящую одежду для офиса осенью. Специалистка внесла в список костюм из твида или жаккарда, который, по ее словам, способен добавить свежести деловому стилю.