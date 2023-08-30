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20:19, 30 августа 2023Спорт

Раскрыты подробности допроса пропавшей фигуристки Горбачевой

Бабушка Алины Горбачевой заявила, что фигуристка ничего не рассказала полиции

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бабушка пропавшей фигуристки Алины Горбачевой раскрыла подробности допроса спортсменки. Ее слова приводит KP.RU.

«Внучку допрашивала полиция, но она им ничего не сказала. Даже психологи не смогли ее разговорить, что тут можно сделать», — сказала она. Родственница также подтвердила, что у Горбачевой была травма ноги летом, однако она уже восстановилась и может выступать.

Ранее Артем Борщев, дядя Горбачевой, назвал причину конфликта спортсменки с тренером Софьей Федченко. «Ссора была, я так понял, хотя она не афишировала, на фоне питания», — отметил он.

Вечером 28 августа 16-летняя Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с Федченко, у которой она жила с девяти лет. Спортсменку нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве.

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    Дарья Коршунова
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