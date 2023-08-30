Экономист высказался о вероятности роста курса доллара до 100 рублей

Экономист Беляев не исключил повторного роста доллара до 100 рублей в октябре

В октябре 2023 года курс доллара может снова достичь отметки 100 рублей за единицу, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал условием этого сценария сохранение текущего денежно-кредитного курса Центробанка (ЦБ).

«В краткосрочной перспективе нас ждет последовательное и монотонное снижение рубля по отношении к доллару, если ничего не изменится. Сейчас доллар уже [стоит] 95-96 [рублей], значит, в сентябре мы увидим 98, если не будет никаких резких рывков. Если Центробанк решит сдержать рост доллара по отношению к рублю повышением ключевой ставки, то он таким образом только усугубит падение рубля по отношению к доллару», — сказал Беляев.

Теперь уже точно нельзя исключать возможность того, что доллар снова будет стоить 100 рублей, причем это может произойти достаточно быстро. В сентябре мы этого, может, и не увидим, но в октябре, если все будет продолжаться в таком же духе, мы снова увидим 100 Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Специалист также прокомментировал заявление экс-министра финансов России Михаила Задорнова, который ранее предложил способы укрепления рубля на позиции 85 за долларов, в частности, бюджетное стимулирование экономики.

«Валюта — это не отдельно взятая субстанция, а путь продолжения национальной экономики. Отдельно от национальной экономики с ней сделать ничего нельзя. Ее можно в краткосрочном аспекте "поправить" с помощью валютных интервенций. (...) Предложения такого поверхностного, характера свидетельствуют только о непонимании того, как формируется валютный курс», — считает собеседник «Ленты.ру».

В ходе торгов на Мосбирже 14 августа курс доллара превысил 100 рублей. Курс евро при этом поднялся до 111 рублей.

На экстренном заседании, состоявшемся 15 августа, совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12 процентов. Регулятор назвал его причиной стремление вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году.