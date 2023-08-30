Еще один беспилотник пытался атаковать Орловскую область

Орловский губернатор Клычков: еще один беспилотник обезврежен средствами РЭБ

Еще один беспилотник в среду, 30 августа, пытался атаковать Орловскую область — его подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Никаких повреждений или пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия», — сообщил губернатор, уточнив, что устройство упало в Корсаковском районе региона.

Ситуация в Орловской области находится под контролем, сообщил Клычков и пообещал информировать жителей о ходе проводимой правоохранителями проверки.

Пораженный в Орловской области дрон — третий за сутки. Рано утром в среду, 30 августа, Клычков сообщил о двух сбитых средствами противовоздушной обороны (ПВО) дронах. Впоследствии в сети появились кадры уничтожения одного из дронов.