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13:55, 30 августа 2023Бывший СССР

Украинский депутат рассказал о планах объединить ПЦУ и греко-католиков

Депутат Рады Княжицкий рассказал о планах объединить ПЦУ и греко-католиков

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У руководства Украины есть план объединить Православную церковь Украины (ПЦУ) и Украинскую грекокатолическую церковь (УКГЦ). Об этом рассказал депутат Верховной Рады Николай Княжицкий на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«И ПЦУ, и УГКЦ возглавляют митрополиты. Патриархии нет ни в одной из украинских церквей. Наша цель ее получить для обеих церквей и содействовать их объединению», — написал Княжицкий.

Ранее глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что на Украине в будущем останется только одна поместная церковь. По его словам, канонической Украинской православной церкви (УПЦ) придется решать, как устраивать отношения с раскольнической ПЦУ.

В мае 2023 года во Львове переименовали улицу, носившую имя русского писателя Льва Толстого, в честь бывшего главы украинских греко-католиков Любомира Гузара.

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