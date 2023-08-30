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09:14, 30 августа 2023Спорт

Французский клуб захотел купить футболиста сборной России за 8 миллионов евро

СЭ: «Лион» хочет купить у «Динамо» Даниила Фомина за 8 миллионов евро

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Французский «Лион» хочет купить у московского «Динамо» полузащитника Даниила Фомина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, клуб готов заплатить за футболиста сборной России 8 миллионов евро плюс бонусы. Сейчас стороны ведут переговоры.

Фомин выступает за «Динамо» с лета 2020 года, в нынешнем сезоне он провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

19 августа другой полузащитник «Динамо» — Арсен Захарянперешел в «Реал Сосьедад». Испанцы заплатили за россиянина 12 миллионов евро.

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    Алексей Гусев
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