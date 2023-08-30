Кремль ответил на вопрос о международном расследовании крушения джета Пригожина

Песков: речи о международном расследовании катастрофы самолета Пригожина не идет

Речи о международном расследовании катастрофы самолета бизнесмена Евгения Пригожина, который потерпел крушение в Тверской области, не идет. Так ответил на вопрос журналистов о расследовании авиакатастрофы официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее Reuters писал, что Россия уведомила Бразилию о решении «на данный момент» не расследовать обстоятельства крушения самолета Пригожина в соответствии с международными стандартами. До этого Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий заявил о готовности присоединиться к расследованию крушения бизнес-джета бразильской компании Embraer «в интересах повышения авиационной безопасности», если оно будет проведено в соответствии с международными правилами.

«Это именно наше российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может», — сказал Песков.

23 августа самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области. На его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, никого спасти не удалось. Среди пассажиров числился бизнесмен Евгений Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.

По данным Кремля, «преднамеренное злодеяние» рассматривается как одна из версий причин катастрофы с самолетом. Президент России Владимир Путин назвал Пригожина талантливым бизнесменом и человеком сложной судьбы, который «добивался нужных результатов и для себя, и для общего дела».