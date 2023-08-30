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18:44, 30 августа 2023Ценности

Врач назвала приводящие к раннему появлению морщин ошибки

Фото: Unsplash

Врач Лин Хамбл назвала ошибки, которые приводят к раннему появлению морщин. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

По словам доктора, косметические дефекты на лбу и вокруг глаз появляются преждевременно из-за отказа от солнцезащитных очков. Помимо этого, эксперт заявила, что вызвать заломы кожи около рта может питье через соломинку.

Также в список пагубно влияющих на внешность привычек она внесла долгое использование телефона. «Во время долгого использования телефона появляются морщины на шее», — пояснила Хамбл.

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Публикация стала вирусной и набрала более 895 тысяч просмотров. Пользователи сети оценили ролик медика в комментариях под постом. «Большое спасибо, что поделились этой информацией», «Это все правда», «Прямо сейчас иду покупать солнцезащитные очки», «Теперь буду избавляться от всех трех привычек», — высказались они.

Ранее в августе косметолог раскрыла простые способы замедлить старение кожи. По ее словам, сон на боку влияет на состояние эпидермиса, ослабляя тонус мышц лица. В связи с этим Эми предложила приучить себя спать на спине.

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    Екатерина Ештокина
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