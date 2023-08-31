Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:00, 31 августа 2023Наука и техника

«Генералиссимус Суворов» начал переход к месту постоянного базирования

ТАСС: «Генералиссимус Суворов» начал переход к месту постоянного базирования

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» начала переход с Северного флота (СФ) на Тихоокеанский флот (ТОФ) к месту постоянного базирования на Камчатке. Об этом со ссылкой на близкий к военному ведомству источник сообщает ТАСС.

«На днях подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" начал межфлотский переход с СФ на ТОФ к месту постоянного базирования на Камчатке. Продолжительность перехода составит около двух недель», — сказал собеседник агентства.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Материалы по теме:
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» является третьим кораблем, который построили по модернизированному проекту 955А. В арсенал подлодки входят торпедные аппараты и ракеты «Булава».

В июне генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит сообщил, что каждая последующая АПЛ в серии проекта 955А «Борей-А» улучшается по сравнению с предыдущей.

В марте ТАСС опубликовал видео подготовки к погрузке баллистической ракеты «Булава» в АПЛ «Генералиссимус Суворов». Операцию провели в губе Окольная близ главной базы Северного флота в Североморске.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    Суд отклонил иск купившего брендовые вещи за бесценок в ЦУМе россиянина

    Глава МИД Турции раскрыл цель переговоров с Лавровым

    Клава Кока раскритиковала американский город

    Российским бюджетникам дадут дополнительно 30 миллиардов рублей

    Названо условие прекращения боевых действий на Украине

    Синоптик обозначил сроки похолодания в Москве

    Глава «Газпрома» заявил о резком снижении потребления газа в Европе

    Под Москвой мигранты толпой напали на поздоровавшегося с ними подростка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости