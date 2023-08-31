ТАСС: «Генералиссимус Суворов» начал переход к месту постоянного базирования

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» начала переход с Северного флота (СФ) на Тихоокеанский флот (ТОФ) к месту постоянного базирования на Камчатке. Об этом со ссылкой на близкий к военному ведомству источник сообщает ТАСС.

«На днях подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" начал межфлотский переход с СФ на ТОФ к месту постоянного базирования на Камчатке. Продолжительность перехода составит около двух недель», — сказал собеседник агентства.

ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» является третьим кораблем, который построили по модернизированному проекту 955А. В арсенал подлодки входят торпедные аппараты и ракеты «Булава».

В июне генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит сообщил, что каждая последующая АПЛ в серии проекта 955А «Борей-А» улучшается по сравнению с предыдущей.

В марте ТАСС опубликовал видео подготовки к погрузке баллистической ракеты «Булава» в АПЛ «Генералиссимус Суворов». Операцию провели в губе Окольная близ главной базы Северного флота в Североморске.