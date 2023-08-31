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19:52, 31 августа 2023Спорт

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024

«Реал» и «Наполи» сыграют в одной группе Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Список пар доступен на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В группе A сыграют «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген» и «Галатасарай». Соперниками по квартету B стали «Севилья», «Арсенал», ПСВ и «Ланс». В группе С выступят «Наполи», «Реал», «Брага» и «Унион», в группе D — «Бенфика», «Интер», «Зальцбург» и «Реал Сосьедад».

Квартет E представят «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио» и «Селтик». ПСЖ, «Боруссия», «Милан» и «Ньюкасл» сыграют в квартете F, «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Црвена Звезда» и «Янг Бойз» — в группе G. Группа H выглядит так: «Барселона», «Порту», «Шахтер» и «Антверпен».

Всего в групповом этапе выступит 32 команды. Действующим чемпионом турнира является «Манчестер Сити».

Российские клубы пропускают международные турниры по решению УЕФА.

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    Дарья Коршунова
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