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12:30, 31 августа 2023Россия

Песков порассуждал об оставленном Горбачевым следе в истории России

Песков: Горбачев оставил значительный след в истории России, Путин общался с ним
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Первый президент СССР Михаил Горбачев оставил значительный след в истории страны. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин поддерживал с Горбачевым отношения.

«Конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда», — добавил он.

Ранее россияне выбрали лучших и худших правителей в истории страны. Самые популярными в России были выбраны Петр I, Екатерина II и Иосиф Сталин. Антирейтинг возглавили Борис Ельцин и Михаил Горбачев.

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    Никита Абрамов
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