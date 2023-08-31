Песков порассуждал об оставленном Горбачевым следе в истории России

Песков: Горбачев оставил значительный след в истории России, Путин общался с ним

Первый президент СССР Михаил Горбачев оставил значительный след в истории страны. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин поддерживал с Горбачевым отношения.

«Конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда», — добавил он.

Ранее россияне выбрали лучших и худших правителей в истории страны. Самые популярными в России были выбраны Петр I, Екатерина II и Иосиф Сталин. Антирейтинг возглавили Борис Ельцин и Михаил Горбачев.