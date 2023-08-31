Биржевая цена на российскую нефть резко выросла

Средняя цена нефти в РФ на бирже выросла в августе на 19,5 %, до $85 за баррель

В августе средняя стоимость российской нефти на Санкт-Петербургской товарной-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла 85,13 доллара за баррель, прибавив 19,5 процента по сравнению с июлем (71,2 доллара). Причем по сравнению с июнем цена выросла на 44,7 процента, свидетельствуют данные площадки.

В рамках торгов по минимальной цене был заключен договор на продажу партии нефти объемом девять тысяч тонн за 500 миллионов рублей. При курсе доллара примерно в 92,7 рубля стоимость топлива составила 78,79 доллара за баррель. В то же время максимальная цена была зафиксирована на уровне 89,5 доллара за баррель при курсе 96,7 рубля.

По последним оценкам российского Минфина, средняя стоимость основного экспортного сорта Urals достигла 70,33 доллара за баррель. Такой уровень стал максимальным с момента введения потолка цен на нефть (60 долларов за баррель) и европейского эмбарго.

Тем временем, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в июле доходы России от экспорта нефти достигли самого высокого уровня с момента введения ограничительных мер в декабре. Однако несмотря на то, что власти России позитивно оценивают ситуацию с нефтегазовыми поступлениями в бюджет и ждут их существенного роста, есть риски, что из-за санкций и снижения мировых цен на сырье российский бюджет будет долго недобирать нефтегазовые доходы, предупреждал ранее Центробанк. Это случится даже в случае умеренного ослабления рубля, который за август потерял в стоимости по отношению к доллару 4,4 рубля.