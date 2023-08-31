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19:12, 31 августа 2023Экономика

Биржевая цена на российскую нефть резко выросла

Средняя цена нефти в РФ на бирже выросла в августе на 19,5 %, до $85 за баррель
СюжетКурс доллара:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В августе средняя стоимость российской нефти на Санкт-Петербургской товарной-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла 85,13 доллара за баррель, прибавив 19,5 процента по сравнению с июлем (71,2 доллара). Причем по сравнению с июнем цена выросла на 44,7 процента, свидетельствуют данные площадки.

В рамках торгов по минимальной цене был заключен договор на продажу партии нефти объемом девять тысяч тонн за 500 миллионов рублей. При курсе доллара примерно в 92,7 рубля стоимость топлива составила 78,79 доллара за баррель. В то же время максимальная цена была зафиксирована на уровне 89,5 доллара за баррель при курсе 96,7 рубля.

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По последним оценкам российского Минфина, средняя стоимость основного экспортного сорта Urals достигла 70,33 доллара за баррель. Такой уровень стал максимальным с момента введения потолка цен на нефть (60 долларов за баррель) и европейского эмбарго.

Тем временем, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в июле доходы России от экспорта нефти достигли самого высокого уровня с момента введения ограничительных мер в декабре. Однако несмотря на то, что власти России позитивно оценивают ситуацию с нефтегазовыми поступлениями в бюджет и ждут их существенного роста, есть риски, что из-за санкций и снижения мировых цен на сырье российский бюджет будет долго недобирать нефтегазовые доходы, предупреждал ранее Центробанк. Это случится даже в случае умеренного ослабления рубля, который за август потерял в стоимости по отношению к доллару 4,4 рубля.

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    Мария Грушко
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