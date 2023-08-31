Названа причина медленных поставок оружия Украине

Военный эксперт Кошкин: проблема поставок оружия Украине связана с производством

Западные страны не могут договориться с оружейными концернами об условиях производства техники. Это стало главной проблемой медленных поставок вооружения Украине, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Сейчас речь идет о развертывании поточных линий военно-промышленного комплекса западных государств, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, прежде всего 155-миллимитровыми снарядами для гаубиц западного производства. В этой ситуации на самом деле идет дискуссия, потому что западные концерны, фирмы, хотят получать долгосрочные государственные заказы, долгосрочные им не дают, но продукцию требуют. Они (производители - прим. «Ленты.ру») говорят: "Мы будем давать продукцию, давайте заключим на пять-десять лет контракты"», — сказал он.

Сегодня этот процесс идет у них не так легко, вот почему и получилась констатация: [передана] одна четвертая часть из того, что обещали. На сегодняшний день желания не совпадают с их возможностями Андрей Кошкин военный эксперт

Как сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал Евросоюз за медленную поставку боеприпасов Украине.

По его словам, пока западные страны предоставили Киеву лишь четверть от обещанного миллиона снарядов. «Мы должны делать больше и быстрее», — сказал дипломат.