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10:02, 31 августа 2023Спорт

Спортивный психолог дала совет окружению пропавшей фигуристки Горбачевой

Психолог посоветовала окружению фигуристки Горбачевой скорректировать тренировки

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Спортивный психолог и мастер спорта международного класса по фигурному катанию Виктория Борзенкова дала совет окружению чемпионки России в женском одиночном катании Алины Горбачевой. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Скорректировать действия, возможно, тренировочный процесс и коммуникацию в треугольнике спортсмен/родитель/тренер во избежание на будущее более сложных и опасных ситуаций, к которым склонны в этом возрасте все подростки», — посоветовала специалист, отметив, что считает Горбачеву здоровой и адекватной.

30 августа Горбачева выложила первое видео после своей пропажи. «Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло, что мой поступок совершенно не вписывается под понятие "нормально"», — рассказала 16-летняя фигуристка.

Вечером 28 августа Горбачева вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с тренером Софьей Федченко, у которой она жила с девяти лет. Спортсменку нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве.

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    Алексей Гусев
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