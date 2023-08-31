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12:12, 31 августа 2023Мир

Захарова прокомментировала отставку Уоллеса

Представитель МИД Захарова назвала ушедшего с поста Уоллеса «агентом 006»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, которого назвала «агентом 006». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Агент 006 бесславно покинул поле боя», — написала она.

По словам Захаровой, именно Уоллес виновен в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном.

Утром 31 августа стало известно, что бывший глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес подал в отставку. Вместо него на должность заступит занимавший пост министра энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс.

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    Александр Слабиев
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