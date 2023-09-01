Игрок ЦСКА анонсировал участие отстраненного Федотова в матче КХЛ

Плотников анонсировал участие отстраненного Федотова в матче КХЛ 1 сентября

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников анонсировал появление на льду вратаря Ивана Федотова в матче-открытии сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Ак Барса». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Нам сказали, что Иван сегодня играет. И мы особо не обсуждаем это. Только шуточки всякие в раздевалке, так как на эту тему все говорят», — сказал Плотников.

Встреча пройдет 1 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что Федотов принял участие в предматчевой раскатке.

28 августа глава КХЛ Алексей Морозов заявил, что Федотов не сможет принять участие в матчах регулярного чемпионата в начале сезона-2023/2024. «На данный момент лига не разрешает ему играть 1 сентября, так как действует дисквалификация», — отметил Морозов.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Федотова на четыре месяца. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал соглашение с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает контракт вратаря с «Филадельфией», заключенный в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмена направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год его демобилизовали.