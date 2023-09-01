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20:34, 1 сентября 2023Забота о себе

Россиянам назвали самую вредную для здоровья кашу

Диетолог Соломатина сравнила манку с сахаром и назвала ее самой вредной кашей

Фото: foodonpix / Imago / Globallookpress.com

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала манку самой вредной для здоровья кашей, поскольку у нее высокий гликемический индекс. Ее слова цитирует издание «Москва 24».

По словам Соломатиной, помимо высокого гликемического индекса, манная каша еще и высококалорийная. Более того, в ней совсем нет клетчатки, которая присутствует в составе других круп. Диетолог предупредила, что употребление в пищу манной каши провоцирует резкие скачки глюкозы в крови и набор лишнего веса, а также способствует развитию сахарного диабета.

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Соломатина сравнила манку с белой мукой и сахаром, которые не дают организму никаких питательных веществ, только повышают суточную калорийность рациона и помогают на короткий промежуток времени стать энергичнее. В заключение она призвала россиян включать в рацион другие, более полезные каши.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Янина Лемешко перечислила грозящие раком популярные закуски. Для профилактики онкологических болезней она предложила наладить питание: не употреблять много сахара и обработанного мяса и увеличить объем в рационе клетчатки, белка и правильных жиров.

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    Наталья Обрядина
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