Фигуранта дела о пожаре в Геленджике арестовали за употребление наркотиков

Фигуранта дела о пожаре в лесах Геленджика арестовали за употребление наркотиков

Подозреваемого по делу о пожаре в лесах Геленджика арестовали за употребление наркотиков, сообщает РИА Новости.

Мужчину задержали 29 августа. По версии следствия, он оголил электрокабели на территории дома, что привело к пожару. Мужчина ранее был неоднократно судим, последнее наказание отбывал за сбыт наркотиков. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»).

Согласно данным Telegram-канал Mash, задержанный — 39-летний местный житель. Возгорание произошло, когда он жег оболочку проводов, намереваясь продать электрокабели. В Федеральном бюджетном учреждении (ФБУ) «Авиалесохрана» заявили, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности.

Огонь начал распространяться 29 августа и охватил площадь не менее чем 118 гектаров. 31 августа мэр города Алексей Богодистов сообщил о полной ликвидации пожара.