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06:01, 1 сентября 2023Наука и техника

Зонд LRO сфотографировал кратер в месте вероятного падения станции «Луна-25»

НАСА: после падения «Луны-25» на поверхности спутника Земли нашли новый кратер

Кадр: НАСА / nasa.gov

Падение российской лунной станции «Луна-25» могло образовать новый кратер на поверхности Луны, об этом говорят данные, полученные с американского зонда LRO, заявило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Ведомство опубликовало фото кратера, который нашли после столкновения станции со спутником Земли. «Зонд НАСА LRO сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, является следом падения российской миссии "Луна-25"», — подчеркнули эксперты.

Управление выложило два снимка: первое фото, где кратера нет, датировано 27 июня 2020 года, второе, с кратером, — 24 августа 2023 года.

19 августа российская АМС «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Станция, запущенная 11 августа с комплекса площадки 1С космодрома Восточный на средней ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», должна была прилуниться в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны.

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    Марина Совина
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