Экономике России предсказали замедление

ВЭБ спрогнозировал замедление российской экономики до 1,1 процента в 2024 году

Экономика России по итогам 2023 года вырастет на 2,7 процента, однако в следующем ее ожидает существенное замедление. Об этом со ссылкой на прогноз развития российской экономики на 2023–2026 годы Института исследований и экспертизы ВЭБ (входит в структуру госкорпорации ВЭБ.РФ) пишет РБК.

В 2024 году экономика вырастет только на 1,1 процента. При этом замедление роста может начаться уже во втором полугодии текущего года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. Среди ограничивающих факторов до конца прогнозного горизонта институт ВЭБа отметил санкционное давление, консолидацию бюджета и более низкие темпы роста мировой экономики.

При этом аналитики назвали свой прогноз как для текущего года, так и на период до 2026 года более оптимистичным, чем у других организаций. Так, Минэкономразвития в апреле предсказало рост ВВП в 2023 году на 1,2 процента, в 2024 году на 2 процента, в 2025 году на 2,6 процента и на 2,8 процента в 2026-м. При этом, по данным ведомства, за январь-июль прирост экономики составил 2,1 процента в годовом выражении. Консенсус-прогноз Центробанка для роста ВВП страны составляет 1,5 процента в 2023 году, 1,4 процента в 2024-м и 1,5 процента в 2025 году.

При этом институт ВЭБа считает, что российская экономика способна ускорится до 3,5-4 процентов в год. По мнению аналитиков это может произойти в случае смягчения денежно-кредитной политики, создания эффективной системы международных платежей вне доллара и евро и роста инвестиций за счет доходов крупных частных и государственных компаний. Также основными возможными драйверами роста эксперты назвали отрасли машиностроения, химии и строительства, на рост экономики могут повлиять также дополнительные вливания в развитие транспортной инфраструктуры, науки, здравоохранения и образования.

Заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников считает, что более осторожный прогноз Института ВЭБ на 2024 год можно объяснить «эффектом размена между годами» — чем больший рост закладывается в ожидания на текущий год, тем меньший потенциал роста будет в следующем.

Эксперт также предположил, что в третьем квартале 2023 года можно ожидать отрицательных темпов роста в промышленности, хотя это не будет указывать на устойчивый спад. Указал он и на сдерживающий эффект от повышения ключевой ставки Центробанком на внеочередном заседании 15 августа до 12 процентов.

Руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая соглашается, что эффект от повышения ставки и сокращения бюджетного импульса скажется на замедлении роста спроса. По ее мнению, эти эффекты можно будет увидеть ближе к концу текущего года и в следующем году.

В июле руководство Международного валютного фонда (МВФ) пересмотрело апрельский прогноз по темпам роста российской экономики. Согласно новой оценке, ВВП страны к концу года увеличится на 1,5 процента вместо ожидаемых 0,7 процента. Среди ключевых факторов, повлиявших на изменение прогноза, в МВФ назвали высокие показатели в розничной торговле, строительном секторе и промышленном производстве на российском рынке по итогам первой половины года.