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10:38, 1 сентября 2023Спорт

Медведев поругался со зрителями во время матча на US Open

Даниил Медведев поругался со зрителями во время матча на US Open

Фото: Danielle Parhizkaran / USA TODAY Sports / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев поругался с болельщиками во время матча второго круга US Open против австралийца Кристофера О'Коннелла. Об этом сообщает «Чемпионат».

В начале третьего сета встречи зрители громко поддерживали представителя Австралии, а судьи попросили их быть потише. «Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — обратился к трибунам Медведев перед своей подачей.

Встреча прошла в ночь на 1 сентября. Медведев одержал победу в четырех сетах и вышел в третий круг US Open.

В следующем раунде россиянин сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом. В 2021 году Медведев стал победителем US Open.

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    Алексей Гусев
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