«Краснодар» победил «Спартак» в матче РПЛ

«Краснодар» со счетом 2:0 победил «Спартак» в матче седьмого тура РПЛ

«Краснодар» победил «Спартак» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитым мячом отличились нападающий Джон Кордоба и полузащитник Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти.

Победа позволила «Краснодару» вернуться на первую строку турнирной таблицы, которую ранее 2 сентября заняли «Крылья Советов», разгромившие «Факел» (3:0). В активе лидера 17 очков. «Спартак» с десятью очками располагается на восьмом месте.

В других матчах тура «Ахмат» победил «Урал» со счетом 1:0, «Пари Нижний Новгород» дома обыграл казанский «Рубин» (2:1).