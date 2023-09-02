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19:28, 2 сентября 2023Спорт

«Крылья Советов» разгромили «Факел» и возглавили турнирную таблицу РПЛ

«Крылья Советов» победили «Факел» со счетом 3:1 и стали лидерами РПЛ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Самарский клуб «Крылья Советов» победил воронежский «Факел» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Самаре и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились защитник Фернандо Костанца, реализовавший пенальти, а также хавбек Амар Рахманович и нападающий Владислав Шитов.

Победа помогла самарцам возглавить турнирную таблицу чемпионата. На счету лидеров 14 очков. Воронежцы с четырьмя очками располагаются на 14-й строке.

В следующем туре 16 сентября «Крылья Советов» сыграют в гостях с ЦСКА. Днем позже «Факел» встретятся в Екатеринбурге с «Уралом».

Ранее в матчах седьмого тура «Ахмат» на выезде победил «Урал» со счетом 1:0, а «Пари Нижний Новгород» дома обыграл казанский «Рубин» (2:1).

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