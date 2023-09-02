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17:17, 2 сентября 2023Спорт

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

«Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1 победил «Рубин» в матче седьмого тура РПЛ

Фото: Александр Щербак / ТАСС

«Пари Нижний Новгород» обыграл казанский «Рубин» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки. В составе победителей реализовал пенальти полузащитник Николай Калинский, а форвард Эдгар Севикян увеличил преимущество. Защитник Кирилл Гоцук стал автором автогола.

Благодаря победе нижегородцы с десятью очками поднялись на шестую строку в турнирной таблице чемпионата. В активе казанцев шесть очков и 13-е место.

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    Дарья Коршунова
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