Умер 32-летний актер фильма «Солнцепек»

Тело 32-летнего актера «Солнцепека» Кирилла Ильина обнаружили в его квартире

Актер Кирилл Ильин, сыгравший роль в фильме о Донбассе «Солнцепек», умер на 33-м году жизни. О кончине молодого мужчины стало известно из информации на сайте «Кино-театр».

Сообщается, что Ильин ушел из жизни еще 24 августа. Тело актера обнаружили в его квартире. Причина смерти не уточняется.

Помимо «Солнцепека», в фильмографии актера присутствуют такие картины, как «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Закрытый сезон», «Гражданская жена» и «Капитан Голливуд». Также фильм «Остров Юрьева» с участием Ильина, где он должен был играть лейтенанта полиции, пока находится в производстве.

Ранее СМИ распространили информацию о смерти актера Алексея Янина после сообщения от Российского академического молодежного театра (РАМТ). Там добавили, что последние восемь лет артист боролся с последствиями тяжелого инсульта. Однако позднее жена артиста Дарья Янина назвала информацию ошибкой и рассказала, что о гибели супруга ее проинформировали мошенники. Женщина подала заявление в полицию.