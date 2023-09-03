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17:48, 3 сентября 2023Мир

Вице-канцлер ФРГ оказался не против пройти службу в армии

Kieler Nachrichten: вице-канцлер ФРГ Хабек не против пройти службу в армии

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В настоящее время дела в области безопасности Германии на фоне нынешнего конфликта на Украине сильно изменились. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. В разговоре с газетой Kieler Nachrichten он также сказал, что не отказался бы пройти службу в армии.

В беседе с изданием политик рассказал, что в молодости отказался от армии и пошел на госслужбу. При этом уже сейчас, в нынешних условиях, он бы сделал все по-другому. Хабек объяснил, что обстановка как в Германии, так и во всем мире «сегодня сильно отличается от той, которая была в 1980-х годах».

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