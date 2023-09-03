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00:10, 3 сентября 2023Наука и техника

В России разработали платформу для управления вооружениями

«Росэлектроника» разработала платформу для управления вооружениями

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Специалисты холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработали платформу на базе интернета вещей, которая позволит управлять военными объектами и вооружением, а также создавать их цифровые двойники. Об этом сообщили в «Ростехе».

Решение представляет собой новый модуль цифровой платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok — IIoT.Istok.Military. Разработка собирает информацию с установленных на оборудовании датчиков и отправляет их в центр управления.

«Модуль позволяет организовать систему мониторинга и управления техническими процессами, а также сформировать цифровой двойник вооружений, спецтехники, инженерной инфраструктуры или технологических установок», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что разработка Научно-производственного предприятия (НПП) «Исток» имени Шокина (входит в холдинг «Росэлектроника») способно обеспечивать прозрачность эксплуатации оборудования, выявлять тенденции в его работе, а также прогнозировать состояние аппаратуры и планировать техническое обслуживание.

Директор по цифровой трансформации НПП «Исток» имени Шокина Виталий Александров отметил, что в перспективе система сможет охватить почти весь спектр задач, связанных с деятельностью Вооруженных сил и управлением жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники.

В конце августа индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что концерн «Калашников» за год нарастил производство высокоточных боеприпасов и стрелкового оружия.

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    Даниил Иринин
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