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18:53, 3 сентября 2023Спорт

Невролог рассказала об упражнениях для избавления от боли в шее

Невролог Акарачкова советует растяжку мышц груди для избавления от боли в шее

Фото: Unsplash

Невролог Елена Акарачкова рассказала об упражнениях для избавления от боли в шее. Ее слова приводит Shape.

По словам специалиста, наиболее распространенная причина появления болей в шее — зажатые мышцы груди. Чаще всего болезненные ощущения возникают у людей, проводящих много времени за компьютером, поскольку постоянный наклон вперед перегружает грудные мышцы, которые со временем укорачиваются и вызывают напряжение в шее.

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Избавиться от боли, отмечает невролог, поможет растяжка мышц груди. Для этого необходимо встать лицом к стене, вытянуть правую руку вперед, удерживая ее на высоте плеча, упереться ладонью и предплечьем в стену. Затем нужно развернуть корпус, таз и стопы влево, растягивая правое плечо и грудную мышцу. Акарачкова добавила, что спина должна оставаться прямой, в этом положении нужно задержаться на 30 секунд, затем сменить сторону и повторить упражнение.

«Если вы занимаетесь с тренером, первое, что ему следует сделать, — это обучить вас выполнять упражнения безопасно. Помните, что резкие толчковые и рывковые движения могут навредить здоровью позвоночника», — подчеркнула Акарачкова.

Ранее фитнес-эксперт Эндрю Трейси рассказал о правильном комбинировании упражнений на прокачку мышц. По словам специалиста, самая простая схема занятий — тренировать верхнюю часть тела отдельно от нижней.

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    Андрей Стрельцов
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